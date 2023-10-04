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        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Selanik'ten başladı

        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamak üzere Selanik'ten start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 18:42 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:14
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        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Selanik'ten başladı
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        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamak üzere Selanik'ten start aldı.

        The Bodrum Cup Organizasyonundan yapılan açıklamada, Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi İlhami Özden, The Bodrum Cup Komite ekibi ve Bodrum'dan gelen filonun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi ziyaret ederek, anma töreni gerçekleştirdiği ardından filonun İstanbul etabı için seyre başladığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlandığı bu yıl, The Bodrum Cup'ın da 35'inci yılı olduğunu bildirdi.

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunmak amacıyla ilk adımı Selanik'te attıklarını kaydeden Uysal, 6 Ekim'de Çanakkale Anıtı'na selam vererek devam edecekleri yolculuklarında 8 Ekim'de Türkiye İş Bankası İstanbul Boğazı Yelkenli Kortej Geçişi'nin ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de anma töreni gerçekleştireceklerini bildirdi.

        Açıklamada Uysal'ın, "Bu anlamlı yolculuk, denizcilik tutkusu, tarihsel önem ve coşkuyla dolu bir kutlamayı temsil ediyor. The Bodrum Cup, 35 yılı aşkın bir süredir Bodrum'u ve Türkiye'yi denizcilik dünyasının merkezine taşıyor ve bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras da kurulduğundan bu yana deniz sporlarını, Bodrum'u ve Akdeniz'i tanıtmaya adamış bir organizasyon olan The Bodrum Cup'ın, Akdeniz'in en büyük uluslararası deniz festivallerinden biri haline geldiği ifade etti.

        Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle de "Bu yıl Atamızın bize en değerli emaneti olan Cumhuriyetimizin 100. yaşını büyük bir gururla, coşkuyla kutluyoruz. Kutlamalara dokunan her etkinlik bizim için çok kıymetli. The Bodrum Cup'ın paydaşları arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Kupa töreni 21 Ekim'de düzenlenecek

        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup'ta, 8 Ekim'deki Türkiye İş Bankası İstanbul Boğazı Yelkenli Kortej Geçişi ve Dolmabahçe Sarayı önünde yapılacak anma selamlamasının ardından 9 Ekim'de İstanbul-Bodrum etabı yapılacak.

        Yarışçılar Babakale, Çeşme, Kuşadası, Yalıkavak, Bodrum rotasını takip edecek.

        16 Ekim akşamı kampana töreniyle başlayacak ve 17-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bodrum etabında ise yarışmacılar, Bodrum limanından başlayarak Çökertme ve Kissebükü'ne uzanıp, Bodrum'da tamamlanacak rotada mücadele edecek.

        Kazananların kupaları ise 21 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenecek törenle verilecek.

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