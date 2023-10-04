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        TYF Yelken Ligi'nde Türkiye Şampiyonası heyecanı Bodrum'da başladı

        Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi'nde ILCA, 420, 470 ve 29er sınıflarında 2023 Türkiye Şampiyonası Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 19:08 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:08
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        TYF Yelken Ligi'nde Türkiye Şampiyonası heyecanı Bodrum'da başladı
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        Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi'nde ILCA, 420, 470 ve 29er sınıflarında 2023 Türkiye Şampiyonası Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

        TYF Yelken Ligi 1. Ayak Yarışları adı altında yapılan şampiyonada, ILCA yarışları Yalıkavak, diğer sınıfların yarışları ise Bitez Mahallesi açıklarındaki parkurda gerçekleştiriliyor.

        Yalıkavak Yelken Kulübünün ev sahipliğindeki ILCA yarışlarında 41 kulüpten 176 sporcu, Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğindeki 420, 470 ve 29er yarışlarında ise 7 kulüpten 36 sporcu yelken açtı. Milli takım seçme statüsündeki yarışlarda sporcular en iyi dereceyi elde etmek için mücadele ediyor.

        TYF Mali ve İdari İşler Yöneticisi Kemal Almasulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Yelken Ligi Türkiye Şampiyonası yarışlarının başladığını söyledi.

        Bodrum'un yelken sporuna elverişli olduğunu belirten Almasulu, gelecekte turizm anlamında da yelken sporunun ilçeye daha fazla katkıda bulunacağını ifade etti.

        Yalıkavak Yelken Kulübü Sportif Direktörü Begüm Özer ise ILCA yarışlarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        İlk gün yarışların güzel rüzgar koşullarında gerçekleştiğini belirten Özer, Yalıkavak Koyu'nda devam eden şampiyonada güzel yarışlar olacağına inandığını dile getirdi.

        ILCA, 420, 470 ve 29er sınıflarındaki yarışlar, 8 Ekim Pazar günü son gün mücadelesinin ardından ödül töreniyle tamamlanacak.

        TYF Yelken Ligi, farklı tarih ve yerlerde IQ foil-Formula Kite, Techno 293, funboard slalom ve optimist yarışlarıyla devam edecek.

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