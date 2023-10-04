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        Marmaris açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:25 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:28
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        Marmaris açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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