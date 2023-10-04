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        Bodrum'da dev kruvaziyerin dış cephesi Türk bayrağı şeklinde ışıklandırıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli 277 metrelik dev kruvaziyer, limandan ayrılığı esnada dış cephesindeki aydınlatmalar kullanılarak, Türk bayrağı şeklinde ışıklandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 22:29 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:32
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        Bodrum'da dev kruvaziyerin dış cephesi Türk bayrağı şeklinde ışıklandırıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli 277 metrelik dev kruvaziyer, limandan ayrılığı esnada dış cephesindeki aydınlatmalar kullanılarak, Türk bayrağı şeklinde ışıklandırıldı.

        Sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan ilçeye gelen ve akşam saatlerinde Bodrum Cruise Port Limanı'ndan çıkış hazırlığı yapan geminin dış cephesinde, gemide yer alan aydınlatma ışıkları kullanılarak, Türk bayrağı simgesi oluşturuldu.

        İlçenin birçok noktasından görülen gemi, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar sahile gelerek o anları fotoğraflarken, bazıları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        ABD ve İngiltere uyruklu 2063 yolcu ile 1131 personelin bulunduğu kruvaziyer, daha sonra Mikonos Limanı'na gitmek üzere hareket etti.

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