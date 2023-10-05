Marmaris'te 3. kez yerel medya çalıştayı düzenlenecek Marmaris ilçesinde 6-8 Ekim'de "Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2023" basın çalıştayı 3. kez gerçekleştirilecek.

Marmaris ilçesinde 6-8 Ekim'de "Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2023" basın çalıştayı 3. kez gerçekleştirilecek.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, basın meslek örgütlerinin katkılarıyla Belediyenin ev sahipliğinde bu yıl 3. kez düzenlenecek "Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2023" çalıştayına, 60 şehirden 300'e yakın gazetecinin kayıt yaptırdığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalıştayın son gününe katılmasının ve Anadolu basın temsilcilerinin sorularını cevaplamasının beklendiği bildirildi.

CHP milletvekillerinin yanı sıra basın meslek örgütlerinin temsilcilerinin de yer alacağı 6-8 Ekim'deki çalıştayda, “Radyo televizyon yayıncılığı ve denetimi, televizyon gazeteciliği", "Avrupa'da yerel basın işleyişi, gazetecilerin örgütlenmesi", "Basın yasası", "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kadın ve yazarlık", "İnternet gazeteciliği", "Yüksek trafikli sitelerin yönetimi ve alternatif gelir kaynakları", "Fotoğraf ve videolarda manipülasyon seçim dönemini nasıl etkiledi?” konu başlıklarında da sunumlar yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gazetecileri 3. kez ağırlayacaklarını belirterek şunları ifade etti:

"Böyle önemli bir çalıştaya tekrar ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gazeteciler bu vesileyle Marmaris'i tanıyacaklar. Yerel basının sorunlarının masaya yatırılacağı çalıştayın, söz konusu sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inanıyorum. Tüm katılımcılara verimli bir çalıştay süreci diliyorum."