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        Dalyan Kanalı'nda dip temizliği yapıldı

        Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) ve Deniz Kaplumbağaları Arama, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde Dalyan Kanalı'nda dalgıçlarla dip temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:57
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        Dalyan Kanalı'nda dip temizliği yapıldı
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        Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) ve Deniz Kaplumbağaları Arama, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde Dalyan Kanalı'nda dalgıçlarla dip temizliği yapıldı.

        Kanaldan, plastik kasa, çöp konteyneri, otomobil lastiği, teneke kutu, cam ve plastik şişeler, teknelerden düşen metal parçalar, halı, kilim gibi eşyaların da olduğu atık çıkarıldı. Atıklar teknelerle kıyıya getirilerek geri dönüşüm merkezine götürüldü.

        Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, gazetecilere, Ortaca'nın Dalyan, Sarıgerme ve İztuzu bölgeleriyle sadece Türkiye için değil dünya için önemli bir lokasyon olduğunu söyledi

        Bu amaçla çevre ve doğaya karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Aktaş ,"Bu duygularla baktığımız zaman doğaya da sahip çıkmamız gerekiyor. Bu etkinlikteki amacımız farkındalığı ortaya çıkarmaktı. Burada üzücü bir tabloyla karşı karşıya kaldık ve maalesef tonlarca çöp toplandı. Bölgemizi ziyaret eden ve burada yaşan vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını bekliyorum. Doğa hepimizin, bölge hepimizin ve onu korumakla mükellefiz." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinin bölgede sadece ekonomik açıdan değil çevre temizliğine de önem vererek sosyal sorumluluk projelerine imza attığını ifade etti.

        Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı da kooperatif olarak Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanallarında rutin olarak dip ve kıyı temizliği yaptıklarını dile getirdi.

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