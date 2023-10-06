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        Muğla'da trafik kazasında uzman çavuş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:56
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        Muğla'da trafik kazasında uzman çavuş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda görevli uzman çavuş Hakan Aktaş yönetimindeki 24 AL 040 plakalı otomobil, Muğla-Ula kara yolu Gülağzı kavşağında Tahsin Ç'nin kullandığı 48 HD 282 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ve yolcu Hüseyin Denli yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Aktaş, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan uzman çavuş Hakan Aktaş, kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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