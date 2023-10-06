Marmaris'teki gaziler TCG Anadolu gemisini ziyaret etti Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilciliği'ne bağlı gaziler, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu'yu Aksaz'da ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilciliği'ne bağlı gaziler, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu'yu Aksaz'da ziyaret etti.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı limanına bağlanan TCG Anadolu'yu, Marmaris'teki muharip gaziler gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi Azmi Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada TCG Anadolu'yu ziyaretlerinin muhteşem olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Gemi harika herkesin görmesini isterim. Anlatmak mümkün değil. Geminin komutanlarından tüm personeline kadar bize gösterdikleri ilgi alaka süperdi. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz."