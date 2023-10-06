Datça'da lise öğrencilerine kuduz hakkında bilgilendirme yapıldı

Datça Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ekipleri, lise öğrencilerine kuduz hakkında bilgilendirmede bulundu.

Merkez Müdürü Dr. Esra Kılınç ve beraberindeki sağlık personelleri Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Kılınç ve beraberindekiler Dünya Kuduz Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere sunum yaptı.

Kuduzun önlenebilir bir hastalık olduğunu belirten Kılınç, hastalığın belirtileri ortaya çıktıktan sonra tedavisi mümkün olmadığından ve ölümle sonuçlandığından, kuduz şüpheli temas durumunda özellikle yaranın su ve sabunla yıkanması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.