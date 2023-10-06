Bodrum'da hayırsever çift mezarları başında anıldı
Bodrum'da hayırsever çift Mahinur ve Cemal Uslu, mezarları başında düzenlenen törenle anıldı.
Bodrum'da hayırsever çift Mahinur ve Cemal Uslu, mezarları başında düzenlenen törenle anıldı.
İlçede 2015 ve 2022 yıllarında geçirdikleri rahatsızlık sonucu hayatlarını kaybeden, Bodrum'a 2005'den bu yana binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Mahinur-Cemal Uslu Ortaokulunu kazandıran çift için anma etkinliği düzenlendi.
Bodrum Türbe Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, merhum hayırsever çiftin yakınları, akrabaları, Okul Müdürü Arzu Gül, öğretmenler ve Okul Aile Birliği üyeleri katıldı.
Buradaki törenin ardından okul bahçesinde lokma hayrı yapıldı.