Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da samanlıkta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef olurken depodaki saman balyaları da yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da samanlıkta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef olurken depodaki saman balyaları da yandı.

        Dokuzlar mevkisinde saman balyası depolanan alanda başlayan yangın kısa sürede yandaki ahıra da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangında depodaki 3 bin saman balyası zarar görürken ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan da telef oldu.

        Dalaman İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek hasar tespit ve inceleme yaptı.

        Yangında zarar gören çiftçiyi ziyaret eden Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İdar, kurum veterineri ile bölgeye gelerek yaralı bir hayvana da gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi

        Benzer Haberler

        Bodrum'da hayırsever çift mezarları başında anıldı
        Bodrum'da hayırsever çift mezarları başında anıldı
        Doç. Dr. Özçelik'ten, Bodrum'da su sıkıntısı uyarısı: Bizi zor günler bekli...
        Doç. Dr. Özçelik'ten, Bodrum'da su sıkıntısı uyarısı: Bizi zor günler bekli...
        Bodrum'un ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da su dip seviyeye düş...
        Bodrum'un ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da su dip seviyeye düş...
        Kavşakta 2 otomobil çarpıştı; uzman çavuş öldü, 2 yaralı
        Kavşakta 2 otomobil çarpıştı; uzman çavuş öldü, 2 yaralı
        Datça'da lise öğrencilerine kuduz hakkında bilgilendirme yapıldı
        Datça'da lise öğrencilerine kuduz hakkında bilgilendirme yapıldı
        Marmaris'teki gaziler TCG Anadolu gemisini ziyaret etti
        Marmaris'teki gaziler TCG Anadolu gemisini ziyaret etti