Muğla'da "Cumhuriyete İz Bırakan Kadınlar" semineri yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyete İz Bırakan Kadınlar" semineri düzenlendi, sergi açıldı.

Türkiye'nin ilk kadın valisi olarak Muğla'da 1991-1995 arasında görev yapan Lale Aytaman'ın onur konuğu olduğu seminerde, "Cumhuriyet ve Vatandaşlık Anlayışının Gelişimi", "Cumhuriyet ve Kadın, Kadın Çalışmalarındaki Paradigmalar", "Cumhuriyet Dönemi Kadın Kimliğinin Biçimlenmesinde Eğitimin Rolü" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Aytaman, Muğla'ya 32 yıl önce 48. Hükümet döneminde vali olarak atandığını, Türkiye'nin ve Muğla'nın ilk kadın valisi olduğunu anlattı.

Muğla'ya ayak bastığından beri çok duygu yüklü olduğunu belirten Aytaman, "32 yıl önce mülki idarenin en yüksek makamına bir kadın vali oturtuluyordu. Cumhuriyet devrimleri ile sağlanan kadın erkek eşitliği böylece mülki idarede de sağlanmış oluyordu. Türkiye'nin ilk ve tek kadın valisi Muğla'daydı. Galiba Muğla'ya boşuna 'Gadın Muğla' dememişler." diye konuştu.

Yaşamında Muğla'nın çok ayrı bir yeri bulunduğunu anlatan Aytaman, yüreğinin hep Muğla için attığını söyledi.

Aytaman, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Cumhuriyet aynı zamanda bir kadın devrimidir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ana aktörün kadınlar ile onların yetiştireceği nesiller olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin odak noktasının da kadın olduğuna dikkati çeken Gürün, şu değerlendirmede bulundu:

"Atatürk'ün toplumsal dönüşümde temel ilkesi; kadın ve erkek eşitliğidir. Cumhuriyet ile kadın kazanımlarına baktığımızda medeni kanun, eşit eğitim hakkı, küçük yaşta evlilik için yaş sınırı, aynı anda birden fazla kadınla evlenmenin yasaklanması, miras hukuku, cinsiyet ayrımına son verilmesi, seçme-seçilme hakkı, meslek edinme hakkıdır. Cumhuriyet aynı zamanda bir kadın devrimidir."

Seminerin ardından Cumhuriyete iz bırakan 100 kadının fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.