Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 11 kişiden 9'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:41 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 11 kişiden 9'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Sahil Güvenlik ekiplerince Bozukkale açıklarında ABD bayraklı motor yatla deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan zanlılar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaçak geçişi organize eden 2 göçmen kaçakçısı da tutuklandı.

        Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozukkale açıklarında deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken FETÖ üyesi olma suçundan haklarında açılan davalar devam eden 11 şüpheli ile 2 göçmen kaçakçısını 4 Ekim'de operasyonla yakalamıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"

        Benzer Haberler

        Muğla'da "Cumhuriyete İz Bırakan Kadınlar" semineri yapıldı
        Muğla'da "Cumhuriyete İz Bırakan Kadınlar" semineri yapıldı
        Muğla'da samanlıkta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
        Muğla'da samanlıkta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
        Bodrum'da hayırsever çift mezarları başında anıldı
        Bodrum'da hayırsever çift mezarları başında anıldı
        Doç. Dr. Özçelik'ten, Bodrum'da su sıkıntısı uyarısı: Bizi zor günler bekli...
        Doç. Dr. Özçelik'ten, Bodrum'da su sıkıntısı uyarısı: Bizi zor günler bekli...
        Bodrum'un ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da su dip seviyeye düş...
        Bodrum'un ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da su dip seviyeye düş...
        Kavşakta 2 otomobil çarpıştı; uzman çavuş öldü, 2 yaralı
        Kavşakta 2 otomobil çarpıştı; uzman çavuş öldü, 2 yaralı