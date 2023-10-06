Muğla'da Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı Muğla'da, Menteşe Belediyesince bu yıl sekizincisi düzenlenen Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği, ocak yakma ve baca tüttürme merasiminin ardından kortej yürüyüşüyle başladı.

Muğla'da, Menteşe Belediyesince bu yıl sekizincisi düzenlenen Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği, ocak yakma ve baca tüttürme merasiminin ardından kortej yürüyüşüyle başladı.

Kortej öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende, Yörük Obaları Derneği ve Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Şenliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, şenliğin bazı dönemler çeşitli sebeplerle yapılmamasına rağmen 30 yıldır devam ettiğini söyledi.

Görevliler değişmesine rağmen tüm belediye başkanlarının kültür şenliğinin önemini kabul ettiğini belirten Gürün, kendilerinden önce başlayan bu şenliği geliştirerek bugüne kadar getirdiklerini ifade etti.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da Menteşe Belediyesinin kültüre kattığı hizmet nedeniyle Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e teşekkür ederek vatandaşları, şenlikte Muğlalı olmanın huzurunu doyasıya yaşamaya davet etti.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan Sayar ise kültür ve sanatın millet olmanın en önemli öğelerinden, temel taşlarından biri olduğunu dile getirdi.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici de halkın Atatürk sayesinde tekrar birbirine bağlandığını kaydetti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şenliği daha farklı bir heyecan ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Şenlikler çerçevesinde konserler, sergiler, geleneksel kavun yarışması, trap atışları, kitap tanıtımı, imza günleri gibi birçok etkinlik düzenleneceğini aktaran Gümüş, vatandaşları etkinliklere çağırdı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince, Büyükşehir Belediyesi önünde ocak yakma ve baca tüttürme merasimi yapıldı.

Törenin ardından gökyüzüne güvercin salındı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra belediye önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüne katıldı.

Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.