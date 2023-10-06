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        Bodrum'da 78 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede 78 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 23:16 Güncelleme: 06.10.2023 - 23:16
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        Bodrum'da 78 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede 78 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

        İtalya rotası üzerinde tespit edilip durdurulan yelkenli teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 78 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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