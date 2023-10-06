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        Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

        Muğla'da Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 23:43 Güncelleme: 06.10.2023 - 23:43
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        Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
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        Muğla'da Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan 2 kişinin Seydikemer ilçesi Karadere mevkisinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütüyor.

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