Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Muğla'da Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Giriş: 06.10.2023 - 23:43 Güncelleme: 06.10.2023 - 23:43
Muğla'da Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan 2 kişinin Seydikemer ilçesi Karadere mevkisinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.
Ekipler 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütüyor.