Muğla'da, Likya Yolu'nda bulundukları alanda mahsur kalan 2 Rus turist kurtarıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinden geçen Likya Yolu'nda bulundukları alanda mahsur kalan iki Rus turist kurtarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinden geçen Likya Yolu'nda bulundukları alanda mahsur kalan iki Rus turist kurtarıldı.
Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan 2 Rus turistin, bulundukları alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından turistlere ulaştı.
Ayaklarından yaralı olduğu belirlenen turistler sedyeye alınarak ambulansa taşındı.
Turistlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
- Olay
İlçedeki Likya Yolu Karadere mevkisinde mahsur kalan iki turistin kurtarılması için dün çalışma başlatılmıştı.