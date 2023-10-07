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        Muğla'da, Likya Yolu'nda bulundukları alanda mahsur kalan 2 Rus turist kurtarıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinden geçen Likya Yolu'nda bulundukları alanda mahsur kalan iki Rus turist kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:27
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        Muğla'da, Likya Yolu'nda bulundukları alanda mahsur kalan 2 Rus turist kurtarıldı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinden geçen Likya Yolu'nda bulundukları alanda mahsur kalan iki Rus turist kurtarıldı.

        Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan 2 Rus turistin, bulundukları alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından turistlere ulaştı.

        Ayaklarından yaralı olduğu belirlenen turistler sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

        Turistlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        - Olay

        İlçedeki Likya Yolu Karadere mevkisinde mahsur kalan iki turistin kurtarılması için dün çalışma başlatılmıştı.

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