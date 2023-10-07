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        Muğla'da iniş sırasında düşen ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında düşen ABD uyruklu yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:09
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        Muğla'da iniş sırasında düşen ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü
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        Muğla’nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında düşen ABD uyruklu yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.

        İlçeye tatile gelen Russell Eric Biggs (53) Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

        İniş sırasında paraşütünün kontrolünü kaybeden Biggs, Kumburbu Tabiat Parkı'nın otoparkına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Biggs müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

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