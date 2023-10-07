Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da bir eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:22 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da bir eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının kapalı alanından dumanların yükseldiği ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.

        Ekiplerce yapılan müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili bölgede inceleme yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte

        Benzer Haberler

        Fethiyespor, Denizlispor'u konuk edecek 
        Fethiyespor, Denizlispor'u konuk edecek 
        Çağdaş Bodrum'a dev rakip
        Çağdaş Bodrum'a dev rakip
        Muğla'da iniş sırasında düşen ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü
        Muğla'da iniş sırasında düşen ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü
        Muğla'da, Likya Yolu'nda bulundukları alanda mahsur kalan 2 Rus turist kurt...
        Muğla'da, Likya Yolu'nda bulundukları alanda mahsur kalan 2 Rus turist kurt...
        Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
        Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
        Bodrum'da 78 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Bodrum'da 78 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı