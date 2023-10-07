Muğla'da toplu sünnet şöleni
Menteşe Belediyesince bu yıl sekizincisi düzenlenen Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında 12 çocuk sünnet ettirildi.
Menteşe Belediyesince bu yıl sekizincisi düzenlenen Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında 12 çocuk sünnet ettirildi.
Belediye hizmet binası önündeki şölende palyaçolar çocukları oyunlarla eğlendirdi.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş bu yıl 12 çocuğu sünnet ettirdiklerini söyledi.
Gümüş, çocukları sevindirmeye de çalıştıklarını belirterek bu sevince vatandaşların ortak olmaları için çalıştıklarını dile getirdi.
Törende 12 çocuğa gram altın takıldı.
Belediye Başkanı Gümüş, çocuklar ve aileleri ile zeybek oynadı.
Program sonunda sünnet çocukları ve aileleri davul zurna eşliğinde şehir turu attı.