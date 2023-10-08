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        Muğla'da "Yayla Kavunu Yarışması" düzenlendi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl 8.si düzenlenen "Yayla Kavunu Yarışması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:30
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        Muğla'da "Yayla Kavunu Yarışması" düzenlendi
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl 8.si düzenlenen "Yayla Kavunu Yarışması" yapıldı.

        Karabağlar Yaylası Narlı Kahvesi'nde, Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneğince gerçekleştiren yarışmada, yaylada yetiştirilen 20 kavun, jüri üyelerince rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekline göre değerlendirildi.

        Değerlendirme sonucunda Halil Kürklüoğlu'nun kavunu birinci, Nurcan Vardar'ın kavunu ikinci, Gül Taş'ın kavunu üçüncü, Halil Taş'ın kavunu dördüncü ve Mehmet Yağcıoğlu'nun kavunu beşinci seçildi.

        Yarışma sonunda dereceye girenlere ödül olarak tarım malzemeleri, jüri üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

        Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı konuşmada, Kültür ve Sanat Şenliğini Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır şekilde devam ettirdiklerini söyledi.

        Gümüş, Geleneksel Yayla Kavunu Yarışması'nın şenliğin en güzel etkinliklerinden birisi olduğunu belirtti.

        Menteşe Belediyesinin geçmişini, tarihini, Yörük kültürünü yaşatan bir kurum olduğunu vurgulayan Gümüş, Karabağlar Yaylası'nın da en değerli kültürel mirasların başında geldiğini, yaylanın dünyada eşi benzeri olmadığını dile getirdi.

        Etkinlik kapsamında Narlı Kahvesinde Muğla Basın Emekçileri Platformu üyelerince "Haberci gözüyle Muğla" fotoğraf sergisi açıldı.

        Programda yöresel türküler seslendirildi, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

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