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        Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 21:45 Güncelleme: 10.10.2023 - 21:49
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        Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salında yabancı uyruklular olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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