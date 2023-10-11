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        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabı başladı

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) dördüncü gününde Fethiye-Marmaris etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:21
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        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabı başladı
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        Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) dördüncü gününde Fethiye-Marmaris etabı başladı.

        Etabın startı, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyeleri tarafından Gaffar Okan Caddesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı önünden verildi.

        Turun 165,3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabına, 24 takımdan 150 bisikletçi katılıyor.

        Bisikletçiler Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz ve Gökova'dan geçerek Marmaris'te finişe ulaşacak.

        Tour of Türkiye 2023, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

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