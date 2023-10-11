11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Bodrumspor Yelken Şubesi tesislerinden denize açılan sporcular, ilk gün yarışlarında Bodrum açıklarında kurulan parkurda mücadele ediyor.

Sporcular, 4 grupta 3'er yarıştan toplam 12 yarış yapacak.

Yarışa katılan sporculardan 9 yaşındaki Deniz Acele, yelken sporunu 4 yıldır yaptığını ifade ederek, yarışlarda çok keyif aldığını heyecanlandığını ifade etti.

10 yaşındaki Esma Türk de 3 yıldır yelken sporuyla uğraştığını belirterek, spor yapmayı çok sevdiğini, yelkenin de kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Toplam 7 ülkeden 400'e yakın sporcunun mücadele ettiği organizasyon, 15 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.