Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:31 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı.

        Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Bodrumspor Yelken Şubesi tesislerinden denize açılan sporcular, ilk gün yarışlarında Bodrum açıklarında kurulan parkurda mücadele ediyor.

        Sporcular, 4 grupta 3'er yarıştan toplam 12 yarış yapacak.

        Yarışa katılan sporculardan 9 yaşındaki Deniz Acele, yelken sporunu 4 yıldır yaptığını ifade ederek, yarışlarda çok keyif aldığını heyecanlandığını ifade etti.

        10 yaşındaki Esma Türk de 3 yıldır yelken sporuyla uğraştığını belirterek, spor yapmayı çok sevdiğini, yelkenin de kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Toplam 7 ülkeden 400'e yakın sporcunun mücadele ettiği organizasyon, 15 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Dehşetin yaşandığı bina yıkılıyor!
        Dehşetin yaşandığı bina yıkılıyor!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        7 bin 500 TL ameliyat parası aldığı iddia edildi! Doktor tutuklandı!
        7 bin 500 TL ameliyat parası aldığı iddia edildi! Doktor tutuklandı!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Çağdaş Bodrum'da Tekinalp ayrıldı
        Çağdaş Bodrum'da Tekinalp ayrıldı
        Bodrum'da BIOR yarışları renkli kortej yürüyüşüyle başladı
        Bodrum'da BIOR yarışları renkli kortej yürüyüşüyle başladı
        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabı başla...
        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabı başla...
        Dev kruvaziyer İsrail-Filistin çatışması nedeniyle rotasını Hayfa yerine Ma...
        Dev kruvaziyer İsrail-Filistin çatışması nedeniyle rotasını Hayfa yerine Ma...
        'Sarı yaz' döneminde Bodrum'da turist bereketi
        'Sarı yaz' döneminde Bodrum'da turist bereketi
        Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı