Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) dördüncü gününde Fethiye-Marmaris etabı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        ABONE OL
        ABONE OL

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) dördüncü gününde Fethiye-Marmaris etabı yapıldı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin dördüncü etabına 24 takımdan, 150 bisikletçi katıldı.

        Fethiye'de Uğur Mumcu Parkı'ndan verilen startla pedal basan sporcular, Kargı, Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz, Gökova'dan geçerek Marmaris'e ulaştı. Abdi İpekçi Parkı'nda sona eren 165,3 kilometrelik yarış, sprint finişine sahne oldu.

        Son 1 kilometrelik bölümünde sprinte kalkan bisikletçiler, bitişi ilk sırada tamamlamak için büyük mücadele verdi.

        İlk 2 etabın kazananı Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, dördüncü etabı da ilk sırada geçti. 25 yaşındaki bisikletçi, 3.50.17'lik dereceyle birinci oldu.

        İkinci sırayı Belçika temsilcisi Tarteletto-Isorex'ten Timothy Dupont, üçüncü sırayı da İtalya'nın EOLO-Kometa takımından Giovanni Lonardi aldı.

        - Philipsen, TUR'da 3 etap kazandı ve Pogacar'ı geçti

        Belçikalı sprinter bisikletçi Jasper Philipsen, bu yılki 18. etap zaferine ulaştı.

        Bu yıl Tour de France'da yeşil mayoyu kazanma başarısı gösteren 25 yaşındaki bisikletçi, Türkiye'ye 15 etap zaferi kazanarak geldi.

        TUR'un ilk gününde Alanya-Antalya, ikinci gününde ise Kemer-Kalkan etaplarını ilk sırada geçen Philipsen, bugün de Fethiye-Marmaris etabını kazandı.

        UCI organizasyonlarında bu yılki 18. etap zaferini alan Phillipsen, Tour of Türkiye öncesinde 17 etap zaferiyle dünyanın zirvesinde yer alan Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'ı geçti.

        - Mayolar değişmedi

        TUR 2023'te Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, genel klasman liderliği sürdürdü. Yarınki Marmaris-Bodrum etabında da Lutsenko, genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu taşıyacak.

        Sprint liderinin giyeceği yeşil mayo Phillipsen'de, tırmanış liderinin giyeceği kırmızı mayo ise Lutsenko'da kaldı.

        Türkiye güzellikleri liderinin taşıyacağı beyaz mayo da yine Kolombiya'nın Medellin-EPM takımından Robigzon Oyola'nın oldu.

        - Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu her yerde

        TUR 2023'ün her aşamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı için bayraklı kutlamalar yapılıyor.

        Organizasyonun dördüncü gününde Fethiye'de start alanında başlayan halk oyunları ve bayrak gösterileri Marmaris'te devam etti.

        Finiş alanında Marmaris Spor Kulübü sporcuları, 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Marmaris Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri de halk oyunları gösterileri yaptı.

        Ayrıca denizde Jet Ski'lerle yapılan gösteride Türk bayrağı açıldı.

        - Sıcak hava sporcuları zorladı

        Yarış sırasındaki hava sıcaklığı bisikletçiler ile sporseverleri etkiledi.

        Fethiye'de başlayan etap, Marmaris'te sona erdi. Yaklaşık 30 derece olan hava sıcaklığı, hem sporcular hem de izleyenleri bunalttı.

        - Sıradaki durak Bodrum

        TUR 2023'ün beşinci gününde Marmaris-Bodrum etabı geçilecek.

        Tour of Türkiye'nin en uzun ikinci etabında bisikletçiler, Marmaris'ten başlayacağı yarışta Çetibeli, Gökçe, Gökova, Muğla, Yatağan, Milas, Güvercinlik'ten geçerek Bodrum'daki Yalıkavak Marina'da finiş yapacak.

        180,6 kilometrelik etapta bisikletçiler, 750 metreye kadar tırmanış yapacak. Son 60 kilometrelik bölümü düz olan parkurda sporseverler yine sprint finişi izleyecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        İnternetten 'sakallı ejder' satışına 26 bin 390 lira ceza
        İnternetten 'sakallı ejder' satışına 26 bin 390 lira ceza
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2741 turisti geldi
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2741 turisti geldi
        11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı
        11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı
        Çağdaş Bodrum'da Tekinalp ayrıldı
        Çağdaş Bodrum'da Tekinalp ayrıldı
        Bodrum'da BIOR yarışları renkli kortej yürüyüşüyle başladı
        Bodrum'da BIOR yarışları renkli kortej yürüyüşüyle başladı
        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabı başla...
        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabı başla...