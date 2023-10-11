58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) genel klasman liderliğini elinde tutan Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, hayatının en zor tırmanışını yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin dördüncü gününde 165,3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı geçildi.

Genel klasmanda zirvede yer alan Kazak sporcu Alexey Lutsenko, "Türkiye Turu'nda, liderlikteki ilk günümde mayomu koruyabilmek için zor bir yarış oldu. Başlarda kaçış grubu yapmak için çok fazla ataklar yapıldı. Bora-Hansgrohe takımı bir şeyler yapmaya çalıştı. Nico Denz'i öne yolladılar. Dünkü zor tırmanıştan sonra bacaklarım ağırlaşmıştı. Ancak yarından itibaren normal gücüme kavuşacağımı ümit ediyorum." diye konuştu.

Turkuaz mayoyu korumak için takım olarak iyi çalıştıklarını aktaran Lutsenko, "Genel klasman liderliğini korumak bizim için çok önemli. Takım arkadaşlarım bugün benim için çok çalıştı. Cees Bol'un bugün benim için yaptıklarından sonra yarışı dördüncü bitirmesine çok sevindim." ifadelerini kullandı.