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        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris-Yalıkavak etabı başladı

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) beşinci gününde Marmaris-Yalıkavak etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:38 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:38
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        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris-Yalıkavak etabı başladı
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        Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) beşinci gününde Marmaris-Yalıkavak etabı başladı.

        Etabın startı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Atatürk Caddesi'nden verildi.

        Turun 180,6 kilometrelik Marmaris-Yalıkavak etabına, 24 takımdan 141 bisikletçi katılıyor.

        Bisikletçiler, Gökova güzergahından pedal basarak Sakar Geçidi tırmanışını yapıp, Menteşe, Yatağan ve Milas ilçelerini geçecek. Bodrum'un Güvercinlik, Gündoğan Mahalleri'nden de geçecek sporcular, Yalıkavak Marina'daki bitiş noktasına ulaşacak.

        Tour of Türkiye 2023, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

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