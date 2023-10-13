Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Otel personelini taşıyan N.K. idaresindeki 48 S 1778 plakalı servis midibüsü ile H.A.O. yönetimindeki 48 AAK 310 plakalı SUV tipi araç Armutalan Mahallesi Mezargediği mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsteki 5 otel personeli yaralandı.
Ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.