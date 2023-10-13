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        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:23 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:28
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        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Otmanlar Mahallesindeki sarp arazide bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ve arazözler ile orman işçileri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık yarım hektar ormanlık alan zarar gördü.

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