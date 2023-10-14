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        Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda final serisi Muğla'da başladı

        Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası Serisi Finali "Sarıgerme 2023", Muğla'nın Ortaca ilçesinde eleme grubu müsabakaları ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:37 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:32
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        Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda final serisi Muğla'da başladı
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        Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası Serisi Finali "Sarıgerme 2023", Muğla'nın Ortaca ilçesinde eleme grubu müsabakaları ile başladı.

        Ortaca Belediyesi'nin Sarıgerme Plajı'nda oluşturulan iki ayrı güreş alanında sporcular eleme gruplarına kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra, Almanya, Azerbaycan, Arjantin, Fransa, Gürcistan, İran, Ukrayna, ABD, Slovenya, Yunanistan ile Romanya'dan kadın ve erkeklerde 60 sporcu katılıyor.

        Müsabakaların ilk gününde kadınlarda 50, 60, 70 ve +70 kiloda, erkeklerde ise 70, 80, 90 ve +90 kiloda karşılaşmalar gerçekleşiyor.

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 4 etaptan oluşan plaj güreşinin son ayağını Sarıgerme’de gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Şampiyonada birçok ülkeden misafirlerin olduğunu aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

        "Biz bunu sadece şampiyona olarak görmüyoruz. Türkiye'yi tanıma, gezme, dostluğumuzu kardeşliğimizi pekiştirme alanı olarak görüyoruz. Tabii ki müsabakaların sonunda biri yenecek biri yenilecek. Bizim için çok önemli değil. Önemli olan bu organizasyonu Sarıgerme'mizde ve gerçekten saklı cennet olan Muğla'mızda yapmamız bizim için önemliydi. Tüm katılımcı sporcularımıza, idarecilerimize antrenörlerimize Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak şimdiden başarılar diliyorum."​​​​​​​

        Organizasyon yarın eleme ve final müsabakalarının ardından madalya töreniyle sona erecek.

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