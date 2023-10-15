17. Gökova Bisiklet Turu başladı Muğla Bisiklet Derneğince bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve 200 sporcunun katıldığı Gökova Bisiklet Turu başladı.

Muğla Bisiklet Derneğince bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve 200 sporcunun katıldığı Gökova Bisiklet Turu başladı.

Turun startı verilmeden önce Konakaltı İskender Alper Salonu Bahçesi'nde kahvaltı programı düzenlendi. Burada bisikletçilerle bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güven, sporculara kazasız, güvenli ve keyifli sürüşler diledi.

Gürün, bisiklet sporunun son yıllarda kentte hızla geliştiğini, Muğla ve ilçelerinde yerli ve yabancıların bisiklet kullanımını arttırmak için rotalar oluşturulduğunu dile getirdi.

Tura katılan sporcuların aynı zamanda ülkenin en güzel koylarını göreceğini belirten Gürün, sporculara keyifli bir etkinlik geçirmeleri temennisinde bulundu.

Güven ise Muğla'da belediyelerin de katkılarıyla bisiklet sporunun her geçen gün yaygınlaştığını, turun sportif anlamdaki önemi kadar kültür turizmine de büyük katkı sağladığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin farklı bölgeleri ile yurt dışından organizasyona katılan 200 bisikletçi, Konakaltı Meydanı'ndan yarışa başladı.

Beş gün sürecek turda bisikletçiler, Menteşe, Akyaka, Akbük, Ören, Bodrum, Datça ve Marmaris güzergahlarını kapsayan rota boyunca 261 kilometre pedal çevirecek. Bisikletçiler, tur boyunca geceleri kamp alanlarında çadır kurarak konaklayacak.

Gökova Bisiklet Turu, 19 Ekim'de Akyaka'da tamamlanacak.