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        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:49
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        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Balcılar Mahallesi Karacaağaç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ve arazözler ile orman işçileri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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