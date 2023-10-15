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        Muğla'da "6. Tarhana Festivali" düzenlendi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Tarhana Festivali'nde katılımcılara tarhana çorbası ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:58
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        Muğla'da "6. Tarhana Festivali" düzenlendi
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Tarhana Festivali'nde katılımcılara tarhana çorbası ikram edildi.

        Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından tarihi Saburhane Meydanı'nda düzenlenen festivalde, kazanlarda tarhana pişirildi.

        Geleneksel oyunların oynandığı ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivalde, katılımcılara tarhana çorbası dağıtıldı.

        Platformun Dönem Başkanı Feray Koca, yaptığı konuşmada, Muğla tarhanasının kendileri için simgesel bir önem taşıdığını söyledi.

        Tarhananın içindeki bileşenleri ve yapım özellikleriyle yerel ve doğal üretime referans verdiğini belirten Koca, geçmişte toprakta yaşam bulmuş ve kalkınmış bir millet olarak yerel üretimin öneminin bilincinde olduklarını ifade etti.

        Festivalde, yerel ve doğal ürün ile yerel üreticiyi desteklediklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

        "Bu sene ekim ayının bizim için ayrı bir önemi var. Bizler Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu yaşarken festivalimizde de bu gururu yaşatmak istedik. Bugün ortak bir kültürel değer etrafında buluşabiliyorsak bunu 100 yıl önce Cumhuriyet için ortak bir kurtuluş mücadelesi veren bu vatanın kahraman evlatlarına borçlu olduğumuzu biliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'e erişmek için kendini feda eden tüm şehitlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun."

        Etkinliğe AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, siyasi parti il ve ilçe başkanları katıldı.

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