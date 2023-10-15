Uluslararası Fethiye 4. Spor Festivali sona erdi

Muğla'da gerçekleştirilen "Uluslararası Fethiye 4. Spor Festivali" tamamlandı.

Festival kapsamında Çalış Sahili'nde dün başlayan "Rowing Beach Kürek Sprint Yarışı" bugün de devam etti.

Koşu ve kürek sporunun birleşimi ile oluşan "rowing beach sprint" yarışında, 4 şehirden 170 sporcu mücadele etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine, festival kapsamında ilçede yüzme, bisiklet, halk oyunları, tenis ve rowing beach sprint branşlarında sporcuları ağırladıklarını söyledi.

Her dalda birbirinden güzel mücadelelerin yaşadığını dile getiren Yiğit, ilerleyen yıllarda festivali daha kapsamlı ve katılımı yüksek hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Rowing Beach Kürek Sprint Yarışı'nda kategorilerine göre dereceye giren kulüpler şu şekilde:

Master Erkekler

1. Kocaeli Sümespor

2. Kratos Spor Kulübü

3. Amiral Spor Kulübü

Master Kadınlar

1. Amiral Spor Kulübü

2. Kocaeli Sümespor

3. Fethiye Belediye

U19 Erkekler

1. Kocaeli Sümespor

2. Kratos Spor Kulübü

3. İzmir Kürek

U19 Kadınlar

1. Kratos Spor Kulübü