Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 19:56 Güncelleme: 15.10.2023 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Ekipler ayrıca Bodrum ilçesi açıklarında ise lastik botta, yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!

        Benzer Haberler

        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'na katılan tekneler Bod...
        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'na katılan tekneler Bod...
        Uluslararası Fethiye 4. Spor Festivali sona erdi
        Uluslararası Fethiye 4. Spor Festivali sona erdi
        Muğla'da "6. Tarhana Festivali" düzenlendi
        Muğla'da "6. Tarhana Festivali" düzenlendi
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Fethiyespor puana sevindi
        Fethiyespor puana sevindi
        17. Gökova Bisiklet Turu başladı
        17. Gökova Bisiklet Turu başladı