Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da tartıştığı iş arkadaşını tüfekle vurarak yaralayan kişi tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı iş arkadaşını tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:19 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da tartıştığı iş arkadaşını tüfekle vurarak yaralayan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı iş arkadaşını tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Babataşı Mahallesi'ndeki iş yerinde arkadaşı Y.K'yı tüfekle vurarak kaçan İ.K'nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

        Gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fethiye ilçesi Babataşı Mahallesi'nde 13 Ekim'de emlak işiyle uğraşan Y.K. ile İ.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, İ.K'nin tüfekle ateş ettiği Y.K. ağır yaralanmış, şüpheli olay yerinden kaçmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!

        Benzer Haberler

        Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'na katılan tekneler Bod...
        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'na katılan tekneler Bod...
        Uluslararası Fethiye 4. Spor Festivali sona erdi
        Uluslararası Fethiye 4. Spor Festivali sona erdi
        Muğla'da "6. Tarhana Festivali" düzenlendi
        Muğla'da "6. Tarhana Festivali" düzenlendi
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Fethiyespor puana sevindi
        Fethiyespor puana sevindi