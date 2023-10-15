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        11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları sona erdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 22:22 Güncelleme: 15.10.2023 - 22:22
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        11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları sona erdi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) tamamlandı.

        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 7 ülkeden 400'e yakın sporcu mücadele etti.

        Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan Erk Çelik Halat isim sponsorluğundaki yarışlar, İçmeler açıklarında kurulan parkurda gerçekleştirildi.

        İlk 10'a girenlerin kürsüye çıktığı optimist genel sıralamada, Türk Milli Takımı'ndan Mehmet Erkut Budak birinci, ARM Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübünden Alp Çınar ikinci, Yalıkavak Yelken Kulübünden Cengiz Eren Güvenç üçüncü oldu.

        Cengiz Eren Güvenç, optimist juniorda ilk sırada yer aldı. Optmist kızlarda ise Türk Milli Takımı'ndan Derin Değişen birincilik elde etti.

        Türkiye'nin ilk sırada yer aldığı ülke kupası yarışında ise Bulgaristan ikinci, Azerbaycan da üçüncü oldu. Takım yarışında da Türk Milli Takımı birinci, Yalıkavak Yelken Kulübü ikinci, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü de üçüncü oldu.

        Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa, madalya ve hediyeleri verildi.

        Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, törende yaptığı konuşmada, Bodrum'un adının uluslararası alanda bu tür etkinlikle duyurmanın çok değerli olduğunu söyledi.

        Mandalinci, organizasyona katılan ekiplerin aynı zamanda turizm elçisi görevini üstlendiğini kaydetti.

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