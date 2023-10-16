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        Milli güreşçiler, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nı değerlendirdi

        Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası Serisi Finali "Sarıgerme 2023" organizasyonunda altın madalya kazanan milli sporcular, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 00:59 Güncelleme: 16.10.2023 - 01:07
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        Milli güreşçiler, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nı değerlendirdi
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        Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası Serisi Finali "Sarıgerme 2023" organizasyonunda altın madalya kazanan milli sporcular, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Belediye Plajı'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Arjantin, Fransa, Gürcistan, İran, Ukrayna, ABD, Slovenya, Yunanistan, Romanya'dan kadın ve erkek 67 sporcu mücadele etti.

        50 kilo kadınlarda altın madalya kazanan Emine Çataloğlu, AA muhabirine, dünya ikinciliğinin ardından ilk defa dünya şampiyonluğunu yaşadığını söyledi.

        Dünya şampiyonasının son serisinin Muğla'da yapılmasının kendileri için avantaj olduğunu belirten Çataloğlu, "Bütün destekçilerimiz Türk'tü ve onların desteklerinden dolayı kendimizi çok güçlü hissettik. Onların sayesinde de dünya şampiyonluğunu elde ettim. Sarıgerme halkına da çok teşekkür ediyorum." dedi.

        90+ kiloda dünya şampiyonu olan Fatih Yaşarlı da daha önce iki defa birinci olduğunu, üçüncü kez şampiyonluk yaşadığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Diğer sporcuların da çok iyi mücadele ettiğini söyleyen Yaşarlı, "İnşallah hedefimiz olimpiyatlara girersek en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek." ifadesini kullandı.

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