Çocuklar Akdeniz foklarının önemini farkındalık projesiyle öğrenecek GÜLSELİ KENARLI - Muğla'da başlatılan "Akdeniz Keşiş Foku İzleme ve Farkındalık Projesi" kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri ile otellerde konaklayan çocuklara Akdeniz fokları, deniz çayırları ve deniz ekosisteminin korunması konularında eğitimler verilecek.

GÜLSELİ KENARLI - Muğla'da başlatılan "Akdeniz Keşiş Foku İzleme ve Farkındalık Projesi" kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri ile otellerde konaklayan çocuklara Akdeniz fokları, deniz çayırları ve deniz ekosisteminin korunması konularında eğitimler verilecek.

Ön çalışmaları şubat ayında başlayan ve uygulama aşamasına geçilen "Akdeniz Keşiş Foku İzleme ve Farkındalık Projesi", Akdeniz Koruma Derneği ve TUI Care Foundation işbirliği ile "TUI Sea the Change" programı kapsamında hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında Muğla'nın Ortaca ilçesindeki 3 ilkokul ve 3 ortaokulda toplam 600 öğrenciye Akdeniz fokları, deniz çayırları ve Akdeniz ekosistemiyle ilgili olarak oyun kartları, boyama aktiviteleri ve animasyon filmlerle farkındalık eğitimi verilecek, ayrıca çocuklarla birlikte saha çalışmaları yürütülecek.

Eğitimlerden, belirlenen okullardaki öğrenciler dışında, Muğla'da bulunan otellerdeki çocuk misafirler de yararlanabilecek.

Yapılacak izleme çalışmalarıyla Akdeniz fokları ve deniz çayırları hakkında bilgi toplanması da hedeflenen proje, 2025 yılının başında tamamlanacak.

Projenin detayları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Koruma Derneği Akdeniz Foku Program Koordinatörü ve deniz biyoloğu Ezgi Saydam, dünya genelinde Akdeniz foklarının sayısının 800 olduğunu belirterek, "Bu oldukça düşük bir rakam, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Yaklaşık 100 bireyin Türkiye kıyılarında yaşadığını biliyoruz, bu, genele baktığımızda önemli bir rakam." dedi.

Akdeniz fokunun denizlerdeki varlığının, ekosistemin sağlığı açısından bir gösterge olduğunu bildiren Saydam, türle ilgili Akdeniz'de yaptıkları koruma çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Saydam, proje kapsamında Akdeniz foklarının mağara kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi ve mağaraları kullanan bireyleri tanımlamayı hedeflediklerini, bunu yaparken de türün karşılaştığı en önemli tehditlerden biri olan insan baskısını azaltmaya yönelik farkındalık artırıcı aktiviteler gerçekleştireceklerini aktardı.

Saydam şöyle devam etti:

"Yöredeki okullarda bilgilendirici sunumlar yapmayı ve kart oyunları oynamayı planlıyoruz, böylece çocukların hem eğlenip hem öğrenmesini hedefliyoruz. Ayrıca çok güzel bir animasyon hazırladık, hem otellerde hem okullarda gösterilmesiyle daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz. Otellere gidip özellikle su sporları, dalış bölümleriyle görüşüp Akdeniz foklarıyla ilgili, türün insan baskısına ne kadar hassas olduğuyla ilgili bilgi vermeyi hedefliyoruz. Hangi davranışlarda bulunmamaları gerektiğini anlatacağız."

Akdeniz foklarının yanı sıra deniz çayırlarının önemini ve onları korumak için neler yapılması gerektiğini de anlatacaklarını kaydeden Saydam, proje kapsamında deniz çayırları için bir izleme çalışması yürüttüklerini, kurdukları istasyonlar aracılığıyla bilimsel veri toplayacaklarını anlattı.

- "Türlerin korunması için öncelikle tanınmaları gerekiyor"

Akdeniz Koruma Derneği Proje ve kaynak asistanı İlknur Elbeye, aktiviteler aşamasında ilk yapacakları işin ilk ve ortaokul ziyaretleri olacağını; foklar ve yaşam alanları, Akdeniz ekosistemi ve deniz çayırları üzerine eğitim tabanlı farkındalık çalışmaları gerçekleştireceklerini aktardı.

Oyun temelli bir program hazırladıklarına değinen Elbeye, ilk ve ortaokul öğrencilerine ulaşmanın eğitim özelinde çok değerli olduğunu ve bu sayede çocukların ailelerine de ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türlerin korunması için öncelikle tanınmaları gerektiğinin altını çizen Elbeye, "Türlerin ve Akdeniz ekosisteminin tanınması ilk adım. Bunların nasıl korunacağına, karşılaşma anında nasıl davranılacağına, yaşam alanlarına nasıl saygı duyulacağına dair genel bir farkındalık ve bilgilendirme yapmak istiyoruz. Böyle bir misyonu üstleniyoruz." sözlerini sarf etti.

Elbeye, proje kapsamında bölgede bulunan tur botlarıyla Akdeniz foklarının korunmasına karşı iyi niyet sözleşmesi imzaladıkları bilgisini verdi.