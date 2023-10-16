Dalaman Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmete başladı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde açılışı yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

Karaçalı Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye İş Merkezi'ndeki müdürlük, düzenlenen törenle açıldı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, törende yaptığı konuşmada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının olurları ile Dalaman Malmüdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bağlı vergi dairesinin kapatılarak, mükelleflerinin Dalaman ilçesinde kurulacak olan bağımsız vergi dairesi müdürlüğüne devredilmesi uygun bulunmuştur. Dalaman Malmüdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bağlı vergi dairesi bugün itibarıyla Dalaman Vergi Dairesi olarak Muğla Vergi Dairesi Başkanlığımıza bağlı faaliyete geçerek, mükelleflerimize hizmet vermeye başladı." dedi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ertuğrul, Muğla Vergi Dairesi Başkanı Mustafa İnceçayır, kurum müdürleri ve bölgenin iş insanları katıldı.