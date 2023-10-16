Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Dünya Gıda Günü" etkinliği düzenlendi

        Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Dünya Gıda Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 21:02 Güncelleme: 16.10.2023 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Dünya Gıda Günü" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Dünya Gıda Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Bayır İlkokulu'nda öğrencilerin katıldığı etkinlikte konuşan Vali İdris Akbıyık, tüm dünyanın problemi olan sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmanın güçleşmeye başladığını söyledi.

        Muğla'nın birçok güzelliği bünyesinde barındırdığını belirten Akbıyık, "Allah Muğla'ya güzelliklerin, üretimin en güzelini vermiş. Biz de sağlıklı, organik tarım ürünlerini, su ürünlerini dikkatli ve tasarruflu kullanacağız. Çocuklar, siz bizim en önemli varlığımızsınız. Sizlere daha iyi bir gelecek bırakmak için gıdamıza, soframıza sahip çıkacağız." dedi.

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise öğrencilerden israftan kaçınmalarını, ailelerine de israf ve tasarruf konusunda öğrendiklerini anlatmalarını istedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise Muğla'da çocuklara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirterek, geçtiğimiz yıl 32 bin öğrenciye "Tinga ve Dedektifler" oyunu ile ulaştıklarını ve bir damla suyun, bir lokma ekmeğin önemini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından öğrencilere günün önemini anlatan materyaller, boyama kitapçığı, kırtasiye seti verildi.

        Müzik eşliğinde hem eğlenen hem de öğrenen öğrenciler, etkinlik sonunda ev ve mahallelerinde görev yapmak üzere "fahri gıda müfettişi" unvanı almanın heyecanını yaşadı.

        Etkinlik hafta boyunca Muğla'nın kırsal mahallelerinde devam edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Netanyahu: Bedeli çok ağır olacak
        Netanyahu: Bedeli çok ağır olacak
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!

        Benzer Haberler

        Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı
        Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı
        Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
        Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
        Muğla açıklarında 212 düzensiz göçmen kurtarıldı, 57 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 212 düzensiz göçmen kurtarıldı, 57 göçmen yakalandı
        Muğla'da 15 günde 2 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 15 günde 2 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 zanlı tutuklandı
        Muğla'da arama kaydı bulunan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Muğla'da arama kaydı bulunan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı