Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Bozukkale önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 2 kişi bulunan 21 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.
Tekne, Bozburun Mahallesi'ndeki limana yanaştırıldı.