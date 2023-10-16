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        Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 21:27 Güncelleme: 16.10.2023 - 21:40
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        Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Bozukkale önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        İçerisinde 2 kişi bulunan 21 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.

        Tekne, Bozburun Mahallesi'ndeki limana yanaştırıldı.

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