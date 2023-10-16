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        Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 22:27 Güncelleme: 16.10.2023 - 22:27
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        Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu helikopterle kurtarıldı.

        Yamaç paraşütü pilotu Belarus vatandaşı Andrey Aniskoff (44), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra belirlenemeyen nedenle Babadağ eteklerindeki kayalık bölgeye düştü.

        Hareket edemeyen Aniskoff'un cep telefonuyla yardım istemesi üzerine, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle Jandarma Aydın Filo Komutanlığından havalanan helikopter yardımıyla bölgeye ulaşıldı.

        Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan Aniskoff, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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