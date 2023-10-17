Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        "The Bodrum Cup" yelken yarışları başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 35'incisi düzenlenen "Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "The Bodrum Cup" yelken yarışları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 35'incisi düzenlenen "Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışları başladı.

        Yarışların başlama törenine katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve protokol üyeleri bir tekneden açılış seremonisini gerçekleştirdi.

        Daha sonra geçen yıl hayatını kaybeden Oktay Tüfek, Emin Buldanlı, Erol Taşbaşlı, Nihan Eren ve Desiree van der Sande için denize çelenk bırakıldı.

        Törenin ardından yarış saatini bekleyen onlarca tekne, açtıkları yelkenleriyle görsel şölen oluşturdu.

        Yarış Komitesi Onursal Başkanı Erman Aras, yarışma öncesi yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yeri Yunanistan'ın Selanik kentini ziyaret ettiklerini söyledi.

        Selanik'te çok duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden Aras, şöyle konuştu:

        "20 gündür denizdeyiz. Oradan Çanakkale'ye geldik ve şehitlerimize teşekkürlerimizi ilettik. Atatürk'ün gözünü açtığı yerden gözünü kapattığı yer olan Dolmabahçe'ye kadar seyrimizi yaptık. Dolmabahçe'de de bütün teknelerimizin üzerinde hem saygı duruşunda bulunduk hem de Ata'mıza ve bütün silah arkadaşlarına teşekkür ettik. Cumhuriyet onların bizlere emaneti. İstanbul Boğazı'nda yelken açan bütün guletlerimiz çok güzel görseller ile oradan ayrıldı. Bodrum'a kadar yarışarak geldik. Bugün de Bodrum Cup yarışını başlatmış oluyoruz. Yarışlarımız 5 gün sürecek, yaklaşık 150 civarında yatımız denizde. Yerli ve yabancı bin 500'ün üzerinde kişi var. Bodrum Cup'ta heyecanlı anlar bizi bekliyor."

        Törenin ardından yarışmanın startı verildi. Bodrum'dan Çökertme ve Kissebükü'ne uzanacak yarış yine Bodrum'da tamamlanacak. Yarışların kazananlarına kupaları ise 21 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenecek Candan Erçetin konseri öncesi verilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da inşaat yasağı sona erdi; 5 ayda 958 firmaya işlem yapıldı
        Bodrum'da inşaat yasağı sona erdi; 5 ayda 958 firmaya işlem yapıldı
        Bodrum'da 90 kaçak göçmen kurtarıldı, 69 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum'da 90 kaçak göçmen kurtarıldı, 69 kaçak göçmen yakalandı
        The Bodrum Cup yarışlarında 35'inci yıl heyecanı
        The Bodrum Cup yarışlarında 35'inci yıl heyecanı
        Fethiyespor yeni teknik ekibiyle ilk maçta
        Fethiyespor yeni teknik ekibiyle ilk maçta
        Kayalıklara düşen Belaruslu paraşütçü askeri helikopterle kurtarıldı
        Kayalıklara düşen Belaruslu paraşütçü askeri helikopterle kurtarıldı
        Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı
        Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı