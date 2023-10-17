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        Knidos Kupası Yat Yarışları Datça Yarımadası'nda yapılacak

        Muğla'nın Datça ilçesinde "Knidos Kupası Yat Yarışları" 19-21 Ekim'de Datça Yarımadası'nda gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:16 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:20
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        Knidos Kupası Yat Yarışları Datça Yarımadası'nda yapılacak
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        Muğla'nın Datça ilçesinde "Knidos Kupası Yat Yarışları" 19-21 Ekim'de Datça Yarımadası'nda gerçekleştirilecek.

        Yarış, "Ustaların Yarışı" temasıyla 2000 yıl önce Triremeler ile Knidos sularında seyreden denizcilerin anısına düzenlenecek.

        Bu sene ilki gerçekleştirilecek Knidos Kupası Yarışları'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Datça Kaymakamlığı, Knidos-Burgaz-Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığı, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nün destekleriyle yurt dışı ve yurt içinden 20 usta yatçı katılacak.

        Datça Yat Spor Kulübü'nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Gerçekleştirilecek olan faaliyet Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, yaşayan tarihi dokuda yapılması kültür ve turizm açısından büyük katkı sağlayacak ve manevi değerlerimizle birlikte ülkemizi bu platformda uluslararası bir niteliğe taşıyacaktır."

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