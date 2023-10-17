Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Ulusal Orman Yangını Tatbikatı" yapıldı

        Muğla'da AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde "Ulusal Orman Yangını Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Ulusal Orman Yangını Tatbikatı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde "Ulusal Orman Yangını Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Orman yangını tatbikatında, karada 1144 personel, 236 araç ve iş makinesi, havada 2 yangın söndürme ve 1 idari olmak üzere 3 helikopter ile 2 uçak yer aldı.

        Tatbikata, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile gönüllüler katıldı. Denizli ve Aydın illerinden de yangın söndürme ve kurtarma ekipleri tatbikata iştirak etti.

        26 kilometrekarelik alanda 3 saat süren tatbikatta, senaryo gereği Menteşe ilçesinin Yerkesik ve Yeşilyurt mahalleleri arasında kalan alanda orman yangını çıktı. Olumsuz hava şartlarının etkisiyle bölgedeki yerleşim alanlarına ve enerji üretim santraline doğru hızla yayılan alevlere müdahale edildi, yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinden tahliyeler yapıldı. Yangın, kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'da önceki yıllarda yaşanan yangınların tekrar olmaması temennisinde bulundu.

        Olası yangınlara karşı ekiplerin sürekli teyakkuz halinde olduğunu belirten Akbıyık, "Tatbikatta 929 kişi, 110 küçükbaş, 15 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Tatbikat kapsamında kurulan 2 çadır kentte 700 kişiye barınma hizmeti verildi. 2 bin kişiye yemek ve iaşe dağıtıldı. 12 öğrenci ve 6 vatandaş tedbir amaçlı sağlık kurumlarına sevk edildi." dedi.

        Akbıyık, senaryo gereği yangında 4 konut, 50 dönüm tarım alanı ve 700 hektar orman alanının zarar gördüğünü ifade etti.

        Tahliye edilen 190 öğrenciye psikososyal destek sağlandığını anlatan Akbıyık, yanan 4 konutun enkazının kaldırıldığını, 100 konut için eşya zarar tespiti, 15 ahır için de tarımsal zarar tespitinin yapıldığını anlattı.

        Tatbikatla Muğla'nın kapasite ve kabiliyetini ölçtüklerini vurgulayan Akbıyık, "Halkımızda afet farkındalık kültürünü oluşturmak, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevli çalışma gruplarının birbirleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek, destek iller ile beraber çalışılabilirliği ölçmek, orman yangınlarının yerleşim yerlerine etkilerini ile can ve mal kayıplarının önlenmesini sağlamak amaçlandı." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!

        Benzer Haberler

        Knidos Kupası Yat Yarışları Datça Yarımadası'nda yapılacak
        Knidos Kupası Yat Yarışları Datça Yarımadası'nda yapılacak
        "The Bodrum Cup" yelken yarışları başladı
        "The Bodrum Cup" yelken yarışları başladı
        Bodrum'da inşaat yasağı sona erdi; 5 ayda 958 firmaya işlem yapıldı
        Bodrum'da inşaat yasağı sona erdi; 5 ayda 958 firmaya işlem yapıldı
        Bodrum'da 90 kaçak göçmen kurtarıldı, 69 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum'da 90 kaçak göçmen kurtarıldı, 69 kaçak göçmen yakalandı
        The Bodrum Cup yarışlarında 35'inci yıl heyecanı
        The Bodrum Cup yarışlarında 35'inci yıl heyecanı
        Fethiyespor yeni teknik ekibiyle ilk maçta
        Fethiyespor yeni teknik ekibiyle ilk maçta