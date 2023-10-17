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        Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 20:35 Güncelleme: 17.10.2023 - 20:40
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        Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen karaya çıkarılarak, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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