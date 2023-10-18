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        Datça'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişine aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:55
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        Datça'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde, düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişine aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri 3 operasyonda, 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Operasyonlarda, düzensiz göçmenlerin yasa dışı şekilde yurt dışına geçişine para karşılığı aracılık ettikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, 12 şüpheli ise adliyeye gönderildi.

        Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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