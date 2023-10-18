Antalya ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e saldırılarında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Antalya'daki Muratpaşa Camisi'nde öğle namazından önce sela okundu.

Öğle namazının ardından İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Vatandaşlar, namazın ardından yaşamını yitirenler için dua etti.

İl Müftüsü Yalçınkaya, yaptığı konuşmada, Filistin halkı için dua ettiklerini belirterek, "Filistin topraklarında, Gazze'de tarihin en büyük zulümlerinden biri işleniyor. Öyle bir zulüm ki günahsız çocuklar öldürülüyor, hastaneler bombalanıyor ve savaş suçu işleniyor." dedi.

Yalçınkaya, saldırıların bir an önce durdurulması temennisinde bulundu.

- Muğla

İsrail'in saldırısını protesto eden vatandaşlar, Menteşe Kurşunlu Meydanı'nda bir araya geldi.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için öğle namazından önce sela okunurken öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sivil toplum kuruluşları mensupları ve vatandaşlar gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

- Burdur

Burdur'daki tarihi Ulu Cami'de de öğle namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan namazın ardından Filistinliler için dua edildi, İsrail'in sivillere yönelik saldırıları kınandı.

- Isparta

Isparta'da da öğle namazı öncesinde tüm camilerde Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Filistinli vatandaşlar için dualar edildi.

İl Müftüsü Bayram Şahin, Hacı Ramazan Yayla Müftülük Camisi'nde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.