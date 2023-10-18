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        Datça Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet vermeye başladı

        Muğla'nın Datça ilçesinde açılışı yapılan vergi dairesi müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:29
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        Datça Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet vermeye başladı
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        Muğla’nın Datça ilçesinde açılışı yapılan vergi dairesi müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

        Datça Kaymakam Murat Atıcı açılış töreninde, "Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının olurları ile Datça Malmüdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bağlı vergi dairesinin kapatılarak, mükelleflerinin ilçemizde kurulan bağımsız vergi dairesi müdürlüğüne devredilmesi uygun bulunmuştur. Datça Malmüdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bağlı vergi dairemizin açılışını gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Törene, Kaymakam Atıcı'nın yanı sıra, Muğla Vergi Dairesi Başkanı Mustafa İnceçayır, meslek odaları temsilcileri, kurum müdürleri ve bölgenin iş insanları katıldı.

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